Aveva 99 anni. Aiutò a trasformare la Berkshire Hathaway in una potenza degli investimenti

Charlie Munger, l’uomo che aiutò Warren Buffett a trasformare la Berkshire Hathaway in una potenza degli investimenti, è morto in un ospedale della California. Aveva 99 anni.

“La Berkshire Hathaway non avrebbe potuto essere costruita fino al suo stato attuale senza l’ispirazione, la saggezza e la partecipazione di Charlie”, ha dichiarato Buffett in una nota. Munger è stato il braccio destro di Buffett per gli investimenti e le decisioni aziendali e ha contribuito a guidare la Berkshire per più di cinquant’anni oltre a esserne stato vicepresidente. Munger utilizzava una sedia a rotelle per spostarsi da diversi anni ma era rimasto mentalmente lucido partecipando sempre alle riunioni annuali della Berkshire.

