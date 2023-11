A quasi due anni dall’invasione russa dell’Ucraina, i soldati di Kiev si preparano a un altro inverno di guerra mentre sorvegliano le posizioni in prima linea. Il confine tra Ucraina e Russia è costantemente sorvegliato dai soldati dell’esercito ucraino. Circa tre chilometri separano le posizioni ucraine da quelle russe, con uno scambio di colpi quotidiano da entrambe le parti. La linea tra la regione di Sumy e le forze russe si estende per 560 chilometri, contribuendo a formare una linea del fronte lunga 1.500 chilometri. I soldati della guardia di frontiera ucraina monitorano principalmente le posizioni russe per rilevare il fuoco in arrivo e osservare potenziali gruppi di sabotatori russi che tentano di attraversare il confine. Durante i regolari attacchi aerei della Russia, i soldati hanno il compito di localizzare i droni Shahed o i missili in arrivo. Con l’avvicinarsi dell’inverno, la maggior parte dei soldati che ricopre questa posizione militare dovrà affrontare freddo e neve. Tuttavia, affermano di essersi abituati e che ciò non influisce sul loro morale. Le trincee sono dotate di una stufa a legna e i soldati raccolgono e tagliano la legna per scaldarsi.

