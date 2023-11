Il Comune ha immediatamente sporto denuncia

“Nella notte tra il 21 e il 22 novembre, più di 85 tombe ebraiche sono state danneggiate del cimitero di Marcinelle. Il luogo prescelto e il furto di numerose Stelle di David lasciano pochi dubbi sulla natura antisemita”. Lo riferisce il sindaco di Charleroi, Paul Magnette, in un post su ‘X’. “Il Comune ha immediatamente sporto denuncia ed è stata inviata una segnalazione all’Unia. A nome della città condanno fermamente queste azioni spregevoli. Come sindaco ho chiesto all’amministrazione di avvisare ciascuna famiglia”, ha aggiunto. “La polizia sta indagando per stabilire le circostanze di questo danno. I responsabili verranno perseguiti. Esprimo la mia solidarietà e il mio sostegno alle famiglie colpite da questi atti indicibili. L’antisemitismo è un male che dobbiamo continuare a combattere con tutte le nostre forze”, ha concluso.

