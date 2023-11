Il presidente russo intervenendo al vertice online del G20

“Alcuni colleghi hanno già detto nei loro interventi di essere sconvolti dalla ‘continua aggressione della Russia in Ucraina’. Sì, certo, un’azione militare è sempre una tragedia. Per persone specifiche, famiglie specifiche e per il Paese nel suo complesso. E, naturalmente, dobbiamo pensare a come fermare questa tragedia“. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin intervenendo al vertice online del G20. Tuttavia, ha sottolineato Putin, è stata l’Ucraina, non la Russia, a rifiutarsi di negoziare e a chiudere la strada a tale dialogo, mentre Mosca si è sempre dimostrata disponibile.

