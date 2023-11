Convocato il gabinetto di guerra israeliano che si occuperà anche della trattativa

Israele fa progressi nei negoziati per arrivare a una liberazione delle persone tenute in ostaggio da Hamas dallo scorso 7 ottobre. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu. “Stiamo facendo progressi – ha affermato Netanyahu – spero di avere presto buone notizie”. Per oggi è stato convocato il gabinetto di guerra israeliano che si occuperà anche della trattativa.

