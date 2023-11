Il presidente risparmia alla coppia di animali di diventare la cena di qualcuno

Liberty e Bell sono pronti per la grazia presidenziale. La coppia di tacchini del Ringraziamento è attesa alla Casa Bianca per recitare la propria parte in quella che è diventata una tradizione annuale: un presidente che risparmia ai tacchini di diventare la cena di qualcuno. I due sono stati presentati alla nazione durante un evento al Willard Intercontinental, un hotel di lusso vicino alla Casa Bianca a Washington. Gli animali si sono sistemati in una suite dopo essere arrivati dal Minnesota a bordo di una Cadillac Escalade nera. Hanno trascorso molto tempo ascoltando musica e altri suoni per prepararsi al rumore che li attende alla Casa Bianca.

