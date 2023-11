Il Washington Post ha rivelato che Israele, gli Stati Uniti e Hamas sarebbero “vicini” a un accordo che prevede la liberazione di decine di ostaggi in cambio di cinque giorni di tregua nei combattimenti. La Casa Bianca però ha frenato affermando che l’intesa non sarebbe stata raggiunta. Il quotidiano statunitense parlava di un “accordo dettagliato di sei pagine”, secondo cui Israele e Hamas avrebbero fermato le ostilità per almeno cinque giorni, mentre i “primi 50 o più” dei circa 240 ostaggi presi da Hamas sarebbero stati “rilasciati in gruppi ogni 24 ore”.

Dopo che la notizia è circolata, un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha affermato che l’accordo “non è stato ancora raggiunto“. “Continuiamo a lavorare duramente per arrivare a un intesa”, ha aggiunto, “Abbiamo fatto alcuni progressi di recente e abbiamo lavorato duramente per portare avanti la questione, ma la situazione rimane instabile”.

Morti altri 2 soldati a Gaza, 58 in totale

Le Forze di Difesa israeliane hanno annunciato la morte di altri due soldati, rimasti uccisi ieri durante i combattimenti nella Striscia di Gaza. È salito così a 58 il bilancio delle vittime israeliane nell’offensiva di terra contro Hamas. I due soldati morti avevano 28 e 21 anni. Un altro soldato dell’unità di ricognizione della Brigata Paracadutisti è rimasto gravemente ferito in battaglia nel nord di Gaza, ha riferito l’Idf su X.

