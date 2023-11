Una sparatoria è avvenuta in un ospedale psichiatrico di Concord, nello Stato americano del New Hampshire. Almeno una persona è morta, mentre l’assalitore è stato ucciso dalle forze dell’ordine. Il governatore Chris Sununu ha riferito che “l’incidente” è stato contenuto, mentre le autorità locali hanno confermato che non c’è alcuna minaccia per il pubblico in visita e non c’è stata alcuna minaccia per i pazienti o per il personale dell’ospedale. Il New Hampshire Hospital è l’ospedale psichiatrico statale, situato nella Capitale dello Stato. Non si conoscono ancora il nome dell’assalitore e della vittima.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata