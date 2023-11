Gli Emirati Arabi Uniti hanno accolto un gruppo di bambini palestinesi rimasti feriti durante il conflitto tra Israele e Hamas. L’aereo è atterrato la mattina del 18 novembre all’aeroporto di Abu Dhabi dopo essere partito dallo scalo di El Arish, in Egitto. “Mio padre, mio zio e io stavamo parlando per strada. Mio zio è stato ucciso, mio padre è stato ferito e io sono qui ferito. All’improvviso un missile mi ha colpito e ho perso conoscenza. Mi sono svegliato e mi sono ritrovato in ospedale”, ha raccontato un ragazzino di 12 anni. “Quando sono stato ferito ho sentito lo shock poi ho smesso di muovermi. Un’auto ci ha portato all’ospedale di Al Aqsa. Da lì, grazie a Dio, abbiamo preso l’aereo e siamo arrivati negli Emirati Arabi Uniti”, ha detto un altro giovane di 14 anni. L’Emirato arabo a inizio novembre aveva annunciato che avrebbe accolto mille bambini e le loro famiglie provenienti da Gaza, fornendo tutte le cure mediche necessarie.

