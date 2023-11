Il provvedimento dell'esercito israeliano dura solo 7 ore

Si fa sempre più drammatica la situazione a Gaza, bombardata in modo massiccio dalle forze israeliane anche nelle ultime ore. In un raid è stato ucciso Ahmed Siam, uno dei capi di Hamas. L’esercito israeliano ha di nuovo aperto un corridoio umanitario lungo la strada Salah ad-Din, per consentire alla popolazione del nord di Gaza di defluire verso sud. Il corridoio resterà aperto per 7 ore fino alle 16 (ora locale).

