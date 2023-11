Il premier dello Stato ebraico intervistato da Fox News

“Israele non vuole né governare Gaza, né occuparla”. Lo ha dichiarato il premier israeliano Benjamin Netanyahu, precisando però che sarà necessaria una forza incredibile per sconfiggere Hamas. L’esercito di Tel Aviv comunica di aver ucciso a Jabalia tre capi di Hamas che avevano preso parte all’attacco del 7 ottobre. Ieri la Jihad islamica ha diffuso il video di due ostaggi – una donna di 77 anni e un ragazzino di 13 – che saranno liberati per motivi umanitari. L’Onu chiede alle parti coinvolte nel conflitto di coordinare con le proprie agenzie le pause umanitarie di quattro ore al giorno concesse da Israele.

