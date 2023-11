Il presidente del Consiglio europeo. "Garantire corridoi per gli aiuti umanitari"

Il presidente del Consiglio dell’Unione Europea, Charles Michel, ha accolto venerdì l’annuncio di Israele di consentire pause umanitarie di quattro ore ogni giorno nelle operazioni di combattimento nel nord di Gaza, ma ha sottolineato che la mossa “non è sufficiente”. Michel ha detto a Sky News che si tratta di un “primo passo importante” e ha aggiunto che l’UE ha chiesto una pausa per i corridoi umanitari per garantire che gli aiuti vengano consegnati ai bisognosi a Gaza. “La soluzione dei due Stati è la migliore garanzia per maggiore sicurezza e stabilità”, ha spiegato anche il presidente del Consiglio dell’Unione Europea.

