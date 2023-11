Screenshot da X

Le immagini in un video che ha fatto il giro dei social. L'uomo è stato arrestato

A Panama, nella città di Chame, un automobilista ha ucciso a sangue freddo a colpi di pistola due attivisti climatici che stavano bloccando il traffico sull’autostrada Pan American Highway per protestare contro la riapertura di una miniera di rame. In un video, girato da alcuni testimoni e che ha fatto il giro dei social, si vede un uomo di mezza età uscire dalla sua auto e cercare di convincere i manifestanti a rimuovere le barriere che impedivano la circolazione. Questi, però, si rifiutano di spostarsi, e allora l’automobilista tira fuori la pistola dalla tasca e apre il fuoco. L’uomo è stato arrestato poco dopo dalla Polizia Nazionale panamense. Secondo quanto riporta la Cnn, la protesta degli ambientalisti è dovuta alla firma di un contratto, da parte dell’amministrazione di Panama City, che permette alla società canadese First Quantum Minerals di far tornare operativa, almeno per i prossimi 20 anni, una miniera di rame a cielo aperto circondata dalla foresta pluviale, in cambio di un canone annuale di 375 milioni di dollari. Secondo gli attivisti, la miniera potrebbe contaminare l’acqua potabile nella regione. Invece, stando a quanto afferma il governo panamense, dal contratto deriveranno benefici come la creazione di migliaia di posti di lavoro.

🇵🇦 A 77-year-old man confronted environmental activists blocking a road in Panama, trying to reason with them. But when his attempts failed, he ended up using a gun, resulting in the deaths of 2 people. pic.twitter.com/15wtvaF9DM — Total Randomness (@totalrondom) November 9, 2023

