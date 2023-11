La manifestazione organizzata dopo la morte di un collega, ucciso durante una rissa

Protesta dei tassisti di Barcellona che hanno incrociato le braccia bloccando la zona di Plaça de Catalunya, centro nevralgico della città attorno al quale passano alcune delle principali arterie cittadine: totalmente bloccate la Gran Via de les Corts Catalanes e Passeig de Gràcia. La manifestazione è stata indetta per la morte del collega Carlos Ríos. Il tassista, ferito gravemente durante una rissa con un automobilista mentre era in servizio la scorsa domenica, è poi deceduto in ospedale. Con cartelli e striscioni, al grido “Giustizia per Carlos”, i tassisti sono rimasti fermi con le loro auto dalle dieci alle dodici. Tito Alvarez, il capo del sindacato dei tassisti “Elite Taxi”, a cui apparteneva Ríos, ha annunciato che si uniranno al caso come parte lesa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata