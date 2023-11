Annuncerà i piani del governo di Rishi Sunak

Re Carlo III si è recato a Westminster per il suo primo King’s Speech da quando è diventato sovrano del Regno Unito dopo la morte della madre, Elisabetta II. Durante il suo intervento il sovrano leggerà un discorso, preparato dal premier Rishi Sunak, in cui annuncerà i piani del governo per il prossimo anno.

