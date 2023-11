Primo King's Speech del sovrano britannico: delineato il programma del governo

Re Carlo III ha tenuto il suo primo King’s Speech da quando è diventato sovrano del Regno Unito dopo la morte della madre, Elisabetta II. Il monarca britannico ha letto un discorso, scritto dal governo del primo ministro Rishi Sunak, in cui ha delineato i piani per il prossimo anno. “È memore dell’eredità e devozione lasciata a questo Paese dalla mia amata madre, la defunta regina Elisabetta II, che pronuncio questo discorso, il primo del re in oltre 70 anni. L’impatto del Covid e la guerra in Ucraina hanno creato sfide significative a lungo termine per il Regno Unito. Ecco perché la priorità del mio governo è prendere decisioni difficili, ma necessarie, a lungo termine per cambiare questo Paese in meglio”, ha detto Carlo III. Riduzione dell’inflazione e del costo della vita, aiuti a famiglie e imprese, taglio del debito pubblico, sicurezza finanziaria del Paese, investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili e decarbonizzazione: queste le direttrici sulle quali il governo conservatore di Sunak intende muoversi nel 2024.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata