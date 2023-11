Foto Just Stop Oil

L'azione dimostrativa sulla teca della 'Venere Rokeby'

Azione dimostrativa degli attivisti climatici di ‘Just Stop Oil’ alla National Gallery di Londra. Un ragazzo e una ragazza hanno rotto con piccoli martelli il vetro protettivo del famoso dipinto a olio ‘Venere Rokeby’ di Diego Velazquez. La ong, che già in passato ha condotto proteste simili contro opere d’arte ed edifici pubblici famosi, ha dichiarato che l’azione era volta a chiedere al governo britannico di fermare immediatamente tutte le licenze per l’esplorazione, lo sviluppo e la produzione di combustibili fossili nel Regno Unito. La National Gallery ha dichiarato che i due attivisti sono stati fermati e che il dipinto è stato rimosso dall’esposizione per consentire ai restauratori di esaminarlo.

I manifestanti: “È tempo di fatti, non di parole”

Il gruppo ha detto che i due attivisti hanno scelto di prendere di mira il dipinto a olio del XVII secolo perché era stato precedentemente usato dal movimento delle suffragette che chiedevano i diritti delle donne nel 1914. I manifestanti hanno preso a martellate il pannello di vetro e poi hanno detto ai presenti: “Le donne non hanno ottenuto il voto votando. È tempo di fatti, non di parole“. “La politica ci sta deludendo. Ha deluso le donne nel 1914 e sta deludendo noi ora”, hanno aggiunto.

