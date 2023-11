Accusato di aver rubato circa 10 miliardi di dollari a clienti e investitori, il 31enne rischia fino a un secolo di carcere

Una giuria federale ha condannato Sam Bankman-Fried, fondatore della società per lo scambio di criptovalute Ftx, per frode, accusandolo di aver rubato circa 10 miliardi di dollari a clienti e investitori in quella che un pubblico ministero definisce una delle più grandi frodi nella storia degli Stati Uniti. Il verdetto è arrivato rapidamente dopo che una giuria della corte federale di Manhattan ha iniziato a deliberare a metà pomeriggio. Bankman-Fried, 31 anni, rischia decenni di prigione. I pubblici ministeri hanno affermato che l’uomo ha truffato migliaia di clienti per miliardi di dollari prima del crollo finanziario delle sue società nel novembre 2022. Il verdetto è arrivato dopo un processo durato un mese.

