Il nostro Paese è dietro solo a Germania e Regno Unito

Le vendite di prodotti a base vegetale non fanno che crescere. In Italia nel 2022 è stato registrato un aumento del 9% rispetto al 2021, per un incremento totale di 680 milioni di euro. Cifre incredibili se si pensa che nel nostro Paese, come affermano i dati Eurispes, le persone che si definiscono vegano rappresentano solo il 2% della popolazione. Se si guarda al volume di fatturato per gli alimenti vegani, l’Italia arriva sul podio, dietro a Germania e Regno Unito. Rispetto agli altri Paesi europei, però, rimane più timida la spesa media pro-capite: 11,5 euro a persona, sempre meglio di Francia e Spagna.

