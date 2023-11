Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha incontrato dei soldati in una base militare nel centro del Paese. Parlando in un video, diffuso dal suo ufficio stampa, il premier dello Stato ebraico ha affermato che ci sono stati “successi impressionanti”. “Siamo nella periferia di Gaza City, stiamo facendo progressi. Abbiamo anche delle perdite, perdite dolorose. I nostri cuori vanno alle famiglie. Chiedo a chi non è coinvolto: andate via. Uscite, andate a Sud, perché non ci fermeremo nella nostra attività di eliminazione dei terroristi di Hamas. Andremo avanti. Avanzeremo e vinceremo e lo faremo con l’aiuto di Dio e dei nostri eroici guerrieri”, ha aggiunto Netanyahu.

