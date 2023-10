Il portavoce dell’esercito ucraino Andriy Kovalev ha dichiarato che la Russia ha ripreso le azioni offensive in direzione di Avdiivka, cercando di circondare la città strategicamente importante nell’Ucraina orientale. Il comandante in capo delle Forze armate di Kiev, Valerii Zaluzhnyi, ha visitato le aree in direzione di Avdiivka e Kupiansk.

