L'uomo rischia fino a 10 anni di carcere

Un uomo è stato accusato di essersi finto ‘manichino’ nella vetrina di un negozio di Varsavia per rubare gioielli dopo l’orario di chiusura. Il 22enne polacco, come mostra una foto della polizia di Varsavia, è rimasto per ore fermo in piedi e con una borsa in mano. Per la polizia della capitale polacca, l’accusato sarebbe andato “a caccia” in vari reparti dopo la chiusura, prima di scegliere un banco di gioielli. L’uomo è accusato anche di aver rubato articoli da un altro centro commerciale. Rischia fino a 10 anni di carcere.

La polizia di Varsavia ha aggiunto che il personale e gli acquirenti del negozio non hanno notato nulla di insolito mentre l’uomo già si trovava in vetrina, confondendosi con diversi altri manichini. L’uomo è rimasto fermo immobile fino a quando “ha ritenuto di essere al sicuro”, ha aggiunto la polizia. Il 22enne ha poi ha attraversato vari reparti dopo l’orario di chiusura prima di prendere i gioielli. Alla fine è stato individuato dal personale di sicurezza.

Il 22enne è accusato di altre azioni simili commesse in passato. Nel primo caso, secondo la polizia, avrebbe cenato fino a tardi in un ristorante di un altro centro commerciale e ha aspettato che chiudesse. Nel secondo caso, sarebbe entrato in un negozio di abbigliamento “cambiando i suoi vestiti con altri nuovi”, prima di tornare al ristorante per un altro pasto. È stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso mentre scivolava sotto le serrande parzialmente aperte del negozio di abbigliamento. Robert Szumiata, portavoce della polizia di Varsavia, ha dichiarato inoltre che in un terzo episodio, avvenuto in un altro luogo, l’uomo avrebbe aspettato fino a dopo l’orario di chiusura per poi prendere del denaro da diversi registratori di cassa e cercato di rubare altri articoli.

