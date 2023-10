I deputati pensano di dare allo speaker ad interim, Patrick McHenry maggiori poteri per condurre temporaneamente le attività di routine

Il repubblicano Jim Jordan è stato bocciato anche nel secondo voto per eleggere lo speaker della Camera. In 22 del suo partito hanno votato contro la nomina, uno in più rispetto alla prima votazione di ieri. Prima del voto, Jordan ha lanciato un inaspettato appello all’unità del Gop.

We must stop attacking each other and come together.

There’s too much at stake.

Let’s get back to working on the crisis at the southern border, inflation, and helping Israel.

— Rep. Jim Jordan (@Jim_Jordan) October 18, 2023