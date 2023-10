Decine di feriti. L'Unrwa: "Oltraggioso, a Gaza nessun posto sicuro"

Almeno 6 persone sono morte e decine di persone sono rimaste ferite questo pomeriggio <3quando una scuola dell’Unrwa è stata colpita nel campo profughi di al-Maghazi, nella zona centrale di Gaza”, dove erano rifugiati migliaia di sfollati. Lo riferisce la stessa Unrwa, agenzia Onu per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi, che aggiunge che “la scuola è stata colpita durante gli attacchi aerei e bombardamenti di Israele sulla Striscia di Gaza”. L’agenzia Onu riferisce che tra i feriti ci sono anche membri del suo staff e che la scuola ha subito gravi danni strutturali. “È probabile che i numeri (delle vittime ndr.) siano più alti”, viene aggiunto. “Almeno 4mila persone si sono rifugiate in questa scuola dell’Unrwa trasformata in rifugio. Non avevano e continuano a non avere un altro posto dove andare”, fa sapere l’Onu, sottolineando che “dall’inizio della guerra, il 7 ottobre, l’Unrwa fornisce quotidianamente le coordinate delle sue strutture alle parti interessate”.

Il fatto che una scuola dell’Unrwa nella Striscia di Gaza usata come rifugio per gli sfollati sia stata “colpita durante raid aerei e bombardamento della Striscia di Gaza da parte delle forze israeliane” è “oltraggioso e dimostra ancora una volta una flagrante mancanza di rispetto per le vite dei civili”. Lo afferma la stessa Unrwa, agenzia Onu per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi. “Nessun luogo è più sicuro a Gaza, nemmeno le strutture dell’Unrwa”, prosegue la nota. Al momento il bilancio è di 6 morti e decine di feriti, ma l’agenzia Onu dice che il bilancio potrebbe salire. “Almeno 4mila persone si sono rifugiate in questa scuola dell’Unrwa trasformata in rifugio. Non avevano e continuano a non avere un altro posto dove andare”, fa sapere l’Onu, sottolineando che “dall’inizio della guerra, il 7 ottobre, l’Unrwa fornisce quotidianamente le coordinate delle sue strutture alle parti interessate”.

