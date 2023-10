Killer preso in un bar a Schaerbeek, ha tentato la fuga. Secondo i media locali è stato colpito al petto e deceduto in ambulanza

Un uomo, sospettato di essere Abdesalem L., l’autore della sparatoria a Bruxelles in cui ieri sono morti 2 tifosi svedesi, è stato neutralizzato dalla polizia. Lo riportano i media belgi. L’uomo è stato individuato in piazza Eugène Verboekhoven, nel comune di Schaerbeek, a poco più di 3 chilometri da Bruxelles. L’intera zona è stata transennata ed evacuata. Il sospettato, è stato colpito al petto durante uno scontro a fuoco con gli agenti. Sempre secondo i media, è ferito ed è stato trasportato in ospedale.

Media: “Attentatore morto in ambulanza”

Abdesalem L., sospettato di essere l’autore dell’attacco di ieri sera a Bruxelles nel quale sono stati uccisi due tifosi svedesi, è morto in seguito alla ferita da arma da fuoco inferta dalla polizia. Lo riporta La Libre. Secondo quanto riferito, Abdesalem L. è deceduto in ambulanza durante il viaggio verso l’ospedale.

Media: “Il fermato è l’attentatore”

L’uomo fermato questa mattina dalla polizia a Schaerbeek è Abdesalem L., ovvero l’autore dell’attacco in cui ieri a Bruxelles sono stati uccisi 2 tifosi svedesi. Lo riferisce SudInfo. Per sicurezza verrà eseguito un esame del sangue.

Killer preso in un bar, ha tentato la fuga

L’attentatore, trovato questa mattina in un bar di Schaerbeek e fermato dalla polizia, non ha risposto ai colpi sparati dagli agenti e ha tentato la fuga. Lo riporta SudInfo. Uno dei proiettili lo ha però colpito al torace, ferendolo. Mentre veniva trasportato in ambulanza, Abdesalem L., sospettato di essere l’autore dell’attacco di ieri sera a Bruxelles nel quale sono stati uccisi due tifosi svedesi, ha avuto un arresto cardiaco ed è morto.

L’uomo fermato era armato

L’uomo che è stato neutralizzato questa mattina a Schaerbeek “si tratterebbe proprio dell’autore del reato, che è stato trovato in un bar”, ovvero Abdesalem L., l’autore dell’attacco in cui ieri a Bruxelles sono morti 2 tifosi svedesi. È quanto ha affermato la ministra dell’interno belga Annelies Verlinden, parlando all’emittente Vrt. Addosso all’uomo è stata ritrovata l’arma utilizzata per commettere l’aggressione.

Uomo fermato colpito al petto, è in rianimazione

Il sospetto attentatore è stato ferito al petto da un colpo di arma da fuoco al torace durante uno scontro con la polizia, che lo ha fermato a Schaerbeek. Secondo le informazioni di Sudinfo, l’uomo ha avuto un arresto cardiaco mentre veniva trasportato in ambulanza in ospedale e sarebbe in rianimazione. La ministra dell’Interno belga Annelies Verlinden, parlando all’emittente Vrt, ha ipotizzato che potrebbe essere morto durante il trasporto in ospedale. L’uomo potrebbe essere Abdesalem L., l’autore dell’attacco in cui ieri a Bruxelles sono morti 2 tifosi svedesi.

Procura belga: “No indizi legami con crisi Medioriente”

“È stato lanciato un video sui social network e registrato da una persona che si è presentata come l’aggressore. Si dice che si ispiri allo Stato Islamico. La nazionalità svedese delle vittime viene menzionata come probabile motivazione del gesto. Nessuna prova indica un potenziale legame con la situazione israelo-palestinese“. Lo riferisce il portavoce della Procura federale belga, Eric Van Duyse.

“Sulla base sia dei fatti che delle affermazioni, sono state adottate urgentemente misure di sicurezza per proteggere al meglio i tifosi svedesi. Rivalutato anche il livello di minaccia. Adesso è il livello 3 per tutto il Belgio, tranne a Bruxelles dove il livello di minaccia valutato è il livello 4”, ha aggiunto il portavoce.

