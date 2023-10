Tel Aviv si prepara all'offensiva via terra

L’esercito israeliano ha diffuso un video in cui si afferma che i suoi aerei rilasciavano volantini nella Striscia di Gaza per comunicare l’ordine di evacuazione in vista di una offensiva di terra. Lo Stato ebraico ha ordinato a circa un milione di persone di lasciare la parte settentrionale del territorio, compresa Gaza City. Decine di migliaia di palestinesi sono in fuga verso sud.

