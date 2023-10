Tel Aviv offre itinerari per evacuazione dal nord della Striscia

Dopo i raid notturni di vasta scala, sono continuati anche nelle prime ore di sabato mattina i bombardamenti dell’esercito israeliano su Gaza City. Decine di migliaia di palestinesi in fuga dalle loro case verso sud, in seguito all’avviso di evacuazione lanciato dallo Stato Ebraico. In un messaggio in arabo, le forze di difesa israeliane (Idf) hanno invitato i residenti del nord della Striscia a spostarsi verso sud usando i corridoi di evacuazione tra le 10 e le 16 locali di oggi (tra le 11 e le 17 in Italia).

