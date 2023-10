Non è riuscito a raccogliere abbastanza voti per l'approvazione in Aula

Il repubblicano Steve Scalise ha ritirato la sua candidatura a Speaker della Camera degli Stati Uniti dopo non essere riuscito a raccogliere abbastanza voti da ottenere l’approvazione in Aula. Scalise ha comunicato la decisione ai colleghi del Gop in una riunione a porte chiuse giovedì scorso. Non è chiaro ora quali saranno i prossimi passi. La Camera è ora sostanzialmente chiusa mentre la maggioranza repubblicana cerca di eleggere uno Speaker dopo aver estromesso Kevin McCarthy dall’incarico.

