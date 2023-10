Proseguono le proteste dopo le elezioni politiche: manifestanti contro il procuratore generale Consuelo Porras

Guatemala nel caos. Una serie di proteste si sono scatenate nel Paese del Centro America dopo le tumultuose elezioni politiche. I manifestanti accusano il procuratore generale Consuelo Porras di aver cercato di impedire al presidente eletto Bernardo Arévalo di entrare in carica a gennaio 2024. Le proteste pacifiche si sono trasformate in rivolte, saccheggi, atti di violenza e vandalismo per le strade di Città del Guatemala. In merito è intervenuto anche il capo di Stato in carica Alejandro Giammattei, che ha condannato quanto sta accadendo.

