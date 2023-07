Le temperature non scoraggiano i turisti che si scattano foto vicino all'iconico termometro

La Death Valley, nella parte californiana del National Park, è conosciuta per essere il punto più caldo, più secco e più al di sotto del livello del mare del pianeta. Questo weekend le temperature hanno raggiunto i 56°C (130 F) – il record più alto è 56.6°C (134 F) datato luglio 1913. Ma non scoraggiano i turisti che, invece, sembrano proprio attratti dal caldo estremo. C’è chi, dopo aver corso sotto il sole, si scatta una foto vicino all’iconico termometro di Furnace Creek, come a dimostrazione dell’impresa appena portata a termine.

