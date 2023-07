Scuole chiuse, alberi caduti, collegamenti via mare quasi tutti interrotti a Hong Kong per il passaggio del tifone Talim. I venti hanno superato i 150 km/h Più di 100 persone hanno cercato rifugio in rifugi temporanei. L’autorità aeroportuale ha dichiarato diversi voli sono stati cancellati.

