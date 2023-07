Stava scontando la pena per due omicidi compiuti nel 1969. Sarà soggetta al regime di libertà vigilata

Leslie Van Houten, ex adepta della ‘family’, la setta di Charles Manson, è stata scarcerata dal penitenziario californiano nel quale ha scontato 53 anni per due omicidi compiuti nel 1969. Il Department of Corrections and Rehabilitation della California ha annunciato che sarà soggetta al regime di libertà vigilata. La sua scarcerazione giunge dopo che il governatore Gavin Newsom aveva affermato che non si sarebbe opposto al suo rilascio. Van Houten, oggi settantenne, venne condannata all’ergastolo per avere aiutato i seguaci di Manson negli omicidi di Leno LaBianca, un negoziante di Los Angeles, e della moglie Rosemary.

