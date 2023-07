Così il capo dello Stato dopo l'incontro con il presidente della Repubblica del Paraguay Mario Abdo Benitez

Sergio Mattarella incontra il presidente della Repubblica del Paraguay Mario Abdo Benitez. “Ringrazio il presidente per l’accoglienza così calorosa che ha riservato a me e alla delegazione che mi accompagna. Era inammissibile che mai un presidente della Repubblica italiana fosse stato in Paraguay e ho subito accettato il suo invito. E’ l’occasione per ribadire l’ampiezza e la profondità dei rapporti che ci sono tra Paraguay e Italia”, ha detto il presidente della Repubblica. “Abbiamo parlato dei rapporti da sviluppare, l’economia paraguayana è salda e solida e questo incoraggia le imprese italiane”, ha aggiunto.

Mattarella: “Speriamo in successo incontro Ue-Celac”

“Abbiamo parlato anche del rapporto collaborativo che deve intercorrere sempre maggiore e a velocità intensa tra America Laticcccna e Ue. Nei prossimi giorni ci sarà l’incontro Ue-Celac e speriamo come Italia che sia un appuntamento di successo “, ha detto Sergio Mattarella. “Può essere un puntello di pace del mondo”, ha dichiarato.

Benitez: “Visita Mattarella è grande onore”

“Quattro anni fa prima della pandemia, feci visita al presidente Mattarella e lo invitai in Paraguay. Oggi è un grande onore vedere che ha accettato il nostro invito e sono orgoglioso che questa visita avvenga oggi nell’ambito del mio mandato”, ha detto il presidente del Paraguay Mario Abdo Benitez in conferenza stampa congiunta al palazzo presidenziale di Asuncion con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “È un gesto di grandissimo valore che io apprezzo e che il popolo paraguayano non dimenticherà”, ha aggiunto Benitez.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata