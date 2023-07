Tra gli uomini trionfa per la 16esima volta Joey "Jaws" Chestnut , tra le donne si conferma Miki Sudo

Il fenomeno dei wurstel Joey “Jaws” Chestnut ha vinto la tradizionale gara di mangiatori di hot dog Nathan’s Famous del 4 luglio a Coney Island, New York. L’uomo, che arriva da Westfield, Indiana, ha conquistato la sua 16a vittoria mangiando 62 panini con wurstel, il secondo classificato si è fermato a 49. Tra le donne si è invece confermata la campionessa in carica Miki Sudo: con 39 hot dog e mezzo si è aggiudicata il nono titolo. La gara femminile si è svolta come da programma, mentre la gara maschile ha subito un ritardo di circa 2 ore a causa di un acquazzone che è abbattuto su Coney Island.

