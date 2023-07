Il Piper PA-32 è precipitato a nord-ovest dell'aeroporto di North Myrtle Beach

Un aereo monomotore con a bordo cinque persone si è schiantato domenica 2 luglio vicino a un campo da golf nella cittadina costiera di North Myrtle Beach, nel South Carolina, Stati Uniti, causando la morte di almeno un passeggero. Il Piper PA-32 è precipitato a nord-ovest dell’aeroporto Grand Stand della città poco dopo le 11.00 ora locale, ha dichiarato la Federal Aviation Administration. Un altro occupante del velivolo – una donna – è stato trasportato in condizioni critiche in ospedale, secondo quanto riferito dal portavoce della polizia di North Myrtle Beach. La FAA ha comunicato che il National Transportation Safety Board condurrà un’indagine sull’incidente, precisando di non avere al momento altre informazioni su dove fosse partito l’aereo o dove fosse diretto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata