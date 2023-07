Arrestato per il rogo un uomo di 33 anni

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver appiccato un incendo in una casa di Green Pond, nello Stato americano del South Carolina, causando la morte di sei persone. Dopo aver domato le fiamme, i soccorritori hanno trovato una persona sopravvissuta, trasferita in ospedale in condizioni critiche. L’uomo arrestato dalla polizia di Green Pond, che si trova a a 67 chilometri a ovest di Charleston, per ora è stato formalmente incriminato solo di tentato omicidio dell’unico sopravvissuto ed è attualmente rinchiuso nel centro di detenzione di Colleton, come parte delle indagini in corso. Ulteriori accuse nei suoi confronti sono possibili dopo i risultati dell’autopsia, ha fatto sapere lo sceriffo della Contea di Colleton. Gli investigatori di incendi dolosi della Divisione delle forze dell’ordine dello Stato della Carolina del Sud stanno assistendo al caso.

