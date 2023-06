Insieme alla moglie Camilla ha salutato i cittadini, alcuni dei quali lo hanno accolto in accappatoio

Re Carlo III ha fatto visita al borgo di Poundbury nato nel 1993 per opera dell’architetto Leon Krier e dell’allora principe del Regno Unito. Viene definito come villaggio sperimentale nel quale risiedono circa 4mila persone che vivono in abitazioni dai prezzi accessibili. Poundbury si trova nella contea di Dorset, in Inghilterra, e può essere considerato un paese ecologico, progettato per ridurre la dipendenza dall’auto, incoraggiare il trasporto pubblico, l’utilizzo della bicicletta e favorire il traffico pedonale. Re Carlo e la regina Camilla hanno salutato i cittadini, alcuni dei quali lo hanno accolto in accappatoio mentre si godevano una giornata di relax e benessere.

