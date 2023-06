Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Al momento non si hanno notizie di vittime e feriti

Non si placano gli attacchi delle forze di Mosca in Ucraina. I bombardamenti russi questa volta hanno danneggiato 30 abitazioni nella Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Al momento non si hanno notizie di vittime e feriti, nella regione di Zaporizhzhia. Al momento non si hanno notizie di vittime e feriti. I Vigili del fuoco sono intervenuti subito per cercare di spegnere le fiamme.

