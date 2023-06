Sette donne ricoverate per ferite da arma da fuoco e da coltello

Almeno 41 donne sono morte in Honduras dopo la rivolta nel carcere femminile di Tamara, a circa 30 miglia a nord-ovest della capitale Tegucigalpa. La maggior parte delle vittime sono morte per ustioni. La presidente Xiomara Castro ha dato la colpa della violenza alle bande di strada “mara”, affermando che la rivolta è stata pianificata e organizzata. Almeno sette detenute sono in cura presso un ospedale di Tegucigalpa per ferite da arma da fuoco e da coltello.

