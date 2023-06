Una banda ha appiccato il fuoco, pugnalato e colpito con pistole e machete le vittime

Tragedia in una prigione in Honduras: le donne detenute si erano lamentate per settimane che i membri di una mara le minacciavano. Martedì la banda ha dato seguito a queste minacce, massacrando 41 donne, molte delle quali sono state bruciate, uccise a colpi di pistola o pugnalate a morte.

Il presidente Xiomara Castro ha dichiarato che la rivolta di martedì nel carcere della città di Tamara, a circa 50 chilometri a nord-ovest della capitale dell’Honduras, è stata “pianificata dalle maras (bande di strada) con la consapevolezza e l’acquiescenza delle autorità di sicurezza”. Si è impegnato a prendere “misure drastiche”, ma non ha spiegato come i detenuti identificati come membri della banda Barrio 18 siano stati in grado di introdurre pistole e vari machete nella prigione, o di spostarsi liberamente in un blocco di celle adiacente e massacrare tutti i prigionieri lì presenti.

Sandra Rodríguez Vargas, commissario aggiunto per il sistema carcerario dell’Honduras, ha dichiarato che gli aggressori hanno “rimosso” le guardie della struttura – nessuna sembra essere rimasta ferita – intorno alle 8 di martedì, poi hanno aperto i cancelli di un blocco di celle adiacente e hanno iniziato a massacrare le donne presenti. Hanno appiccato un incendio. Ventisei delle vittime sono morte bruciate e le altre sono state uccise con colpi di arma da fuoco o pugnalate, ha dichiarato Yuri Mora, portavoce dell’agenzia investigativa della polizia nazionale dell’Honduras. Almeno sette detenuti sono stati curati in un ospedale di Tegucigalpa.

La rivolta sembra essere la più letale in un centro di detenzione femminile in America Centrale dal 2017, quando le ragazze di un centro di accoglienza per giovani in difficoltà in Guatemala diedero fuoco ai materassi per protestare contro gli stupri e altri maltrattamenti subiti nell’istituto sovraffollato.

