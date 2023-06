Protesta dei coloni israeliani per l'attentato di Eli

Diversi incendi sono stati appiccati dai coloni israeliani nel Governatorato di Nablus, in Cisgiordania, in in risposta all’uccisione di quattro israeliani avvenuta martedì 20 giugno in una stazione di servizio di Eli, vicino a Nablus: due palestinesi hanno aperto il fuoco contro il ristorante della stazione di servizio vicino a un insediamento israeliano, uccidendo quattro israeliani e ferendo diverse altre persone prima di essere a loro volta uccisi. Auto cariche di coloni israeliani si sono recate nelle città di Hawara, Beit Furik, Burin e nei villaggi circostanti, dando fuoco a dozzine di veicoli, lanciando pietre e cercando di incendiare le abitazioni. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme. Non ci sono state segnalazioni immediate di morti o feriti gravi.

