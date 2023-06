Un uomo di 31 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio

Tre persone sono state trovate morte per strada nel centro di Nottingham questa mattina, nell’Inghilterra centrale. Lo fa sapere la polizia. Un uomo di 31 anni è stato arrestato con l’accusa di omicidio. La polizia è poi intervenuta in Milton Street, dove un furgone ha tentato di investire altre 3 persone, che si trovano ora ricoverate in ospedale. Lo riporta la Bbc. Si pensa che i due incidenti siano collegati tra loro.

