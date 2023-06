Ancora parole shock da parte del vicepresidente del Consiglio di sicurezza di Mosca

Ancora parole shock sulla guerra in Ucraina da parte del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev. L’ex presidente ha scritto in un post sul suo canale Telegram che il leader ucraino Volodymyr Zelensky “sarà impiccato per i piedi con i suoi scagnozzi, come una volta impiccarono il Duce e la sua giunta fascista in piazzale Loreto a Milano“. Medvedev definisce Zelensky “un tossicodipendente” che ha “tradito” l’Ucraina.

