Le immagini da Lake County in Indiana. Non ci sono stati feriti e danni gravi

Un uomo ha appiccato un incendio nel carcere di Lake County, in Indiana, Stati Uniti. Le videocamere di sorveglianza mostrano il colpevole mentre entra nell’edificio, versa della benzina in uno dei locali, accende il fuoco e poi scappa. Secondo quanto dichiarato dallo sceriffo della contea di Lake Oscar Martinez Jr, l’incendio è stato spento subito e non sono stati registrati feriti e danni gravi.

