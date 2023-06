La manifestazione sulla spiaggia di Omaha Beach, nel nord della Francia

Il 6 giugno di 79 anni fa gli Alleati sbarcarono in Normandia. Giornata storica che viene celebrata ogni anno, in Francia e non solo, proprio perché grazie a quell’operazione militare prese avvio la fase finale della Seconda guerra mondiale. Quel giorno del 1944, infatti, ebbe inizio una lunga a sanguinosa battaglia che poi portò il 25 agosto alla conquista di Parigi e, molti mesi dopo, al tracollo definitivo del regime nazista. Il 6 giugno, tuttavia, persero la vita 4.414 soldati alleati, di cui 2.501 americani. Più di 5mila furono feriti. Sulla spiaggia di Omaha Beach, molte persone sono arrivate per commemorare il D-day con uniformi e veicoli militari d’epoca.

