Il governatore della Florida inizia dall'Iowa la corsa alla nomination repubblicana invocando una "rinascita americana"

Il governatore della Florida Ron DeSantis ha dato il via alla sua campagna elettorale per la corsa alla Casa Bianca come esponente del partito repubblicano, invocando “una rinascita della grandezza americana”. In un discorso infuocato durante il suo primo evento elettorale ha definito il declino americano evitabile e si è offerto come alternativa. “Il nostro Paese sta andando nella direzione sbagliata. Possiamo vederlo e possiamo sentirlo”, ha detto DeSantis a circa 500 persone in un auditorium della chiesa cristiana evangelica nella periferia di Des Moines, in Iowa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata