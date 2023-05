Il collasso è successo domenica sera, non sono state registrate vittime

Un palazzo è crollato a Davenport, nell’Iowa orientale, Stati Uniti. È successo domenica sera e le autorità hanno fatto sapere che non sono state registrate vittime. I Vigili del fuoco hanno dichiarato che hanno salvato decine di persone, diversi i feriti. Dopo il collasso è stata trovata una fuga di gas e l’acqua è fuoriuscita da tutti i piani dell’edificio. Ancora non è nota la causa del crollo. “Quando sono uscita dalla mia porta, in fondo al corridoio, ho visto che in alcuni appartamenti usciva acqua da sotto le porte. C’erano polvere e detriti. Il mio appartamento sembrava a posto. Spero che portino fuori il mio cane e che lei torni da me. Lei è il mio mondo. È tutto ciò che ho”, ha raccontato una ragazza che viveva nel condominio.

