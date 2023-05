Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con le guardie di frontiera per il supporto fornito nell’operazione militare speciale in Ucraina. “Sono fiducioso che continuerete ad agire con generosità e coraggio, utilizzando con competenza ed efficacia tutte le forze e i mezzi disponibili per proteggere la sovranità, l’integrità territoriale della Russia e la sicurezza del nostro popolo“, ha dichiarato Putin durante del suo discorso. La Giornata delle guardie di frontiera è un evento annuale che si celebra in Russia il 28 maggio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata