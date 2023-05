Le rivelazioni del quotidiano americano col co-fondatore di Microsoft e il miliardario suicida in carcere accusato di abusi e traffico di minorenni

Jeffrey Epstein, l’imprenditore condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni e morto suicida nel 2019, avrebbe minacciato Bill Gates e cercato di ricattarlo per una sua relazione extraconiugale. Lo rivela il Wall Street Journal, citando fonti a conoscenza della vicenda. Dopo aver scoperto che aveva una relazione con la giocatrice di bridge russa Mila Antonova, il finanziere chiese al co-fondatore di Microsoft di rimborsarlo per i costi delle lezioni di programmazione di software che Epstein aveva inizialmente sostenuto per Antonova. La minaccia a Gates è arrivata sotto forma di un’e-mail inviata nel 2017, dopo che Epstein non era riuscito a convincerlo a unirsi a un fondo di beneficenza che aveva tentato di istituire. Il co-fondatore di Microsoft aveva incontrato Antonova nel 2010, quando lei era poco più che ventenne, e aveva cominciato a giocarci a bridge insieme.

