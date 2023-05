Almeno 20 persone sono morte nel rogo, diversi i feriti

In un dormitorio scolastico di Mahdia, in Guyana, è divampato un incendio che ha causato la morte di almeno 20 persone. Molte altre, rimaste ferite, sono andate all’aeroporto internazionale Eugene F. Correia della Capitale Georgetown per poi essere trasferite in diverse strutture ospedaliere. Il governo del Paese sudamericano ha affermato che l’incendio è scoppiato dopo la mezzanotte.

